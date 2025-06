Futebol: Presidente do O. Hospital anuncia saída ao fim de 25 anos

O presidente do O. Hospital anunciou a saída do cargo que ocupa há duas décadas e meia.

Em comunicado, Mário Brito diz que sai com o sentimento de “dever cumprido”, mas com uma “enorme frustração por não ter conseguido criar melhores condições para o clube prosperar”.

E aponta a dedo a falta de apoio de “empresas, do comércio local, do Município, dos verdadeiros oliveirenses e até mesmo de alguns sócios e ex-sócios”.

“Foram 25 anos de ligação, dedicação intensa e serviço ininterrupto, repletos de desafios superados e conquistas celebradas, também com alguns dissabores, mas, sempre com um único propósito em mente: o bem-estar e o progresso do nosso clube”, escreve Mário Brito.

“Sinto que chegou o momento de passar o bastão a outros que possam levar o clube a novos e melhores patamares”, acrescenta.

