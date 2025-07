Futebol: O. Hospital vai (mesmo) disputar o Campeonato de Portugal

Acabaram-se as dúvidas. O O. Hospital anunciou ontem que vai ocupar a vaga para o qual estava já inscrito no Campeonato de Portugal (CP).

O clube que na época passada foi despromovido da Liga 3 promete, “a breve trecho”, divulgar “mais informações sobre a época que se avizinha”.

Hélder Brito, o novo presidente do clube, recorde-se, tinha assumido há uma semana, após a sua eleição, que estavam três cenários em cima da mesa: “disputar o CP, os distritais ou nem sequer ter equipa de futebol sénior”.

Ontem, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o dirigente assumiu que “a direção do O. Hospital está empenhada na reestruturação do projeto e estrutura do clube”, mas não quis adiantar mais pormenores, acrescentando que “é ainda precoce prestar mais esclarecimentos sobre o comunicado”.

