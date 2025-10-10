diario as beiras
Desporto

Futebol: O. Hospital aposta no treinador brasileiro Léo Neiva

10 de outubro às 09 h57
DR

Está encontrado o novo treinador do O. Hospital. Chegou e já treinou, ontem, para ocupar o lugar de Ricardo Maia, despedido após quatro jogos no Campeonato de Portugal e um na Taça.
Léo Neiva, de 47 anos, já foi campeão na Tanzânia e na Jamaica, tem uma carreira com muitas “aventuras” fora do Brasil, de onde é natural, com passagens por ligas como o Mianmar, a Tailândia, Sudão, Uganda, Quénia e ainda selecionador de São Cristóvão e Neves, um arquipélago no Caribe. Na última temporada esteve ao serviço do Chanthaburi FC, na Liga da Tailândia. Nunca treinou na Europa.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

