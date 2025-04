Futebol – Neiva mantém vivo o sonho da manutenção

O O. Hospital salvou o primeiro “match point” na luta pela permanência na Liga 3. Na 9.ª e penúltima ronda, o conjunto de Nuno Pedro bateu em Tábua, 1-0, o Sp. Covilhã e vai para a última jornada ainda em condições de se manter na prova.

Fuller teve as duas primeiras iniciativas da partida. Numa delas, 4’, André Paulo negou o golo em cima da linha de baliza e, na outra, a bola tirou “tinta” ao poste. Os locais responderam, também com pontaria a mais. Camargos bateu o pontapé de canto para o primeiro poste e Geovanny apareceu a desviar de cabeça, levando o esférico a bater no poste.

Quando se pensava que o nulo ia persistir em tempo de descanso, Guilherme Neiva recebeu o esférico na linha do meio-campo e conduziu um contra-ataque rápido.

