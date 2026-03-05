A Naval 1893 perdeu ontem, por 2-1, na Marinha Grande, frente ao Marinhense, em duelo da jornada 18 da série C do Campeonato de Portugal. Conjunto da Figueira da Foz viu assim aumentar para cinco o número de jogos seguidos sem vencer.

Num encontro que estava agendado para o passado dia 15 de fevereiro, mas que teve de ser adiado a pedido da equipa da casa, devido aos estragos provocados pela tempestade Kristin, a Naval 1893 viu-se em desvantagem perto da meia hora de jogo.

Afonso Vitorino, aos 28’, inaugurou o marcador para o Marinhense, vantagem essa que a equipa da casa registava ao intervalo.

No arranque da segunda metade da partida, o Marinhense dilatou o marcador. Aos 54’. o avançado luso-guineense Arter Undonque apontou o 2-0.

A Naval 1893 tentou reagir mas apenas nos últimos minutos conseguiu balançar as redes contrárias, com Gui Monteiro a reduzir para 2-1, aos 85’.

