Desporto

Futebol: Marialvas elimina Académica da Taça em Coimbra

31 de agosto às 19 h46
0 comentário(s)

Um golo marcado já no prolongamento, pelo dianteiro cabo-verdiano Deven Monteiro, ditou a vitória do Marialvas, de Cantanhede, sobre a Académica/OAF, no Estádio Cidade de Coimbra, e a consequente eliminação da equipa estudantil logo na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Depois de uma partida com escassas oportunidades, nos 90 minutos regulamentares, o espetro dos penáltis foi desfeito ao minuto 115, numa transição rápida culminada com um golo de bandeira.

Reportagem detalhada na edição em papel de segunda-feira, 1 de setembro, do Diário As Beiras

Autoria de:

Paulo Marques

