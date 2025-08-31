Futebol: Marialvas elimina Académica da Taça em Coimbra

Um golo marcado já no prolongamento, pelo dianteiro cabo-verdiano Deven Monteiro, ditou a vitória do Marialvas, de Cantanhede, sobre a Académica/OAF, no Estádio Cidade de Coimbra, e a consequente eliminação da equipa estudantil logo na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Depois de uma partida com escassas oportunidades, nos 90 minutos regulamentares, o espetro dos penáltis foi desfeito ao minuto 115, numa transição rápida culminada com um golo de bandeira.

