Futebol – Liberdade para golear

Jogo entre Caldas e Académica, equipas com tudo definido na Série 2 da Fase de Manutenção da Liga 3.

Bom início, com intensidade e equilíbrio, mas que durou apenas uma dezena de minutos, pois o ritmo não tardou em baixar, com poucas situações de perigo junto das balizas.

Aos 15’, o Caldas atirou ao lado da baliza academista e, três minutos depois, Vítor Bruno rematou de longe, para defesa fácil de Luís Paulo.

Aos poucos, a Académica conseguiu alguma superioridade, ante um adversário a mostrar fragilidades no setor defensivo. Ainda assim, pertenceu aos da casa mais um remate perigoso, mas foi a Briosa a inaugurar o marcador: falha defensiva de Militão (homenageado aos minutos 6 e 85), com Ba-Sy a recuperar e a servir Hachadi, que isolou Gonçalo Ferreira para um golo quase sem oposição.