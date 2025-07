Futebol: Hélder Brito assume presidência do O. Hospital

Após duas assembleias sem “fumo branco”, o Oliveira do Hospital conseguiu, esta segunda-feira, dia do seu 87.º aniversário, ultrapassar o impasse com a sucessão de Mário Brito na presidência. Hélder Brito foi eleito, por unanimidade, em lista única para o mandato do biénio 2025/2027.

Nos corpos sociais continuam alguns dos anteriores dirigentes, como o presidente da Mesa da Assembleia Geral e antigo presidente da direção, Rui Monteiro, que terá como 1.º seretário o presidente cessante da direção, Mário Brito.

“É uma lista com alguma renovação mas honrando o passado. Sobretudo é uma lista de pessoas com vontade de fazer”, afirmou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente eleito.

Uma lista que, destacou o dirigente, “teve o cuidado com a paridade, mostrando que o O. Hospital é um clube diferente e moderno, porque há muitas mulheres com um trabalho valoroso na formação”.

