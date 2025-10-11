diario as beiras
Futebol: “Escolhemos ter um plantel altamente competitivo”

11 de outubro às 11 h09
Ana Catarina Ferreira

Uma equipa em crescimento, competitiva e com vontade de retificar o desaire da última jornada em Coimbra. A Académica tem, na manhã deste sábado, novo embate na série B da Liga 3. Em véspera de eleições, os estudantes disputam, no Campo Estrela, diante do Lus. Évora, o duelo em atraso da 5.ª jornada da 1.ª fase da competição.
Na antevisão à partida, o treinador da Briosa, António Barbosa, assumiu que o plantel atual “é curto”, mas competitivo. “Nós escolhemos ter um plantel altamente competitivo, com poucos jogadores, mas com mais capacidade de competir”, reiterou.
O técnico deixou a garantia: “Fazia exatamente o mesmo [ ter um plantel mais curto]. Eu acredito muito mais numa equipa competitiva, do que numa equipa que tem muitos jogadores”.

 

Emanuel Pereira

