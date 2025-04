Futebol: Empresa do Brasil entra na SAD do O. Hospital

A SAD do O. Hospital passou a ser detida, a 90%, pela Dragon Blessed Lda., empresa detida por Hidalgo Dal Colletto, empresário brasileiro de 57 anos.

Em nota à imprensa, lê-se que Dal Colletto “tem provas dadas em gestão, inovação e expansão empresarial”. CEO da Standard America, empresa que expandiu para os mercados europeu e norte-americano, sempre pautada pelo conceito “Tech for Humanity” e também pela valorização das equipas.

Com uma trajetória empresarial sólida, já liderou igualmente duas metalúrgicas e uma construtora de pavimentação asfáltica.

A aposta de Hidalgo Dal Colletto na aquisição da SAD do O. Hospital reforça a sua “visão de crescimento e modernização do clube”.

