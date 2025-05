Futebol de praia: Quatro atletas da AD Buarcos na seleção que joga hoje em Espanha

O guarda-redes Pedro Mano, o fixo/ala André Lourenço, o ala Bê Martins e os pivôs Léo Martins e Miguel Pintado são os atletas da AD Buarcos que vão representar as cores da seleção nacional de futebol de praia na primeira ronda da Liga Europeia, que arranca hoje, em Espanha.

Os Heróis da Areia, atuais campeões da Europa, iniciam a defesa do título em terra de “nuestros hermanos”, na primeira etapa da prova, com jogos na Real Plaza de Toros, em Puerto de Santa Maria, cidade localizada na província de Cádis, Andaluzia.

O encontro da primeira jornada joga-se esta sexta-feira, às 17H45 portuguesas, diante da Turquia, tendo transmissão em direto na Sport TV 3. No Grupo B, o conjunto nacional defronta ainda as congéneres da França (24 de maio) e Polónia (25 de maio).

Gala da Beach Soccer Stars

Portugal esteve em destaque, ontem, na gala da Beach Soccer Stars, que se realizou precisamente em Cadiz, Espanha, e que premiou os melhores do mundo de 2024. O figueirense Pedro Mano, este ano na AD Buarcos 2017, foi o Guarda-Redes do ano e integrou ainda o cinco ideal, com Bê e Leo Martins e Jordan Santos, acompanhados do brasileiro Rodrigo. Bruno Torres recebeu o Legends Award (galardão entregue por outra lenda, Madjer) e Sérgio Soares foi o Árbitro do Ano.

