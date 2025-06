Futebol: Coimbra empata no arranque do Torneio Lopes da Silva em sub-14

Arrancou ontem, no distrito de Coimbra, a 29.ª edição do Torneio Lopes da Silva, competição que reúne as seleções distritais e regionais de sub-14 de futebol.

O evento, considerado a maior montra nacional de futebol jovem, disputa-se até dia 28 de junho, em campos de Coimbra, Mira e Cantanhede.

Na primeira jornada da 1.ª fase, realizada durante a manhã de ontem, a seleção da AF Coimbra empatou sem golos, diante da congénere de Ponte Delgada (ilha de São Miguel, Açores), num duelo realizado no Estádio Municipal de Mira.

Nos restantes encontros do grupo em que se encontra a formação conimbricense, destaque para a vitória da AF Vila Real (1-0) diante da AF Madeira, e também para o empate (1-1) entre Viseu e Setúbal.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 23/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS