diario as beiras
Desporto

Futebol: “Chicote” no Marialvas e em Febres

14 de outubro às 08 h46
0 comentário(s)
Arquivo/Foto de Ana Catarina Ferreira

Está a ser um outubro difícil para três dos clubes de futebol sénior do concelho de Cantanhede – Ançã, Febres e Marialvas – envolvidos em competições oficiais, sobretudo após os resultados negativos nos mais recentes jogos que disputaram.

Assim, no passado domingo, o Ançã foi copiosamente derrotado em Nogueira do Cravo, em partida da Divisão de Elite da AF Coimbra, interrompendo um ciclo de duas vitórias consecutivas, nos dois primeiros jogos realizados (2-1 fora, na Carapinheira, e 3-0 em casa, frente ao Mocidade).

Pior está o Febres, na Divisão de Honra, que perdeu em casa (2-0), com o vizinho Seixo de Mira. Antes, a turma do noroeste do concelho cantanhedense tinha vencido em casa o Moinhos mas, na 1.ª jornada do campeonato, foi à Lousã sofrer pesada derrota (4-1).

Quanto ao Marialvas, emblema que disputa o Campeonato de Portugal, já não ganha desde o mês de agosto – mais concretamente desde o dia 31 desse mês, quando foi a Coimbra surpreender meio país, derrotando a Académica para a Taça de Portugal. Chegado setembro, os marialvinos entraram em derrapagem, com apenas um empate (em casa, frente ao Lusitânia dos Açores) e três derrotas, todas fora de casa, sendo uma delas em Mortágua, para a Taça.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de outubro

Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil
14 de outubro

Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026
14 de outubro

Cantanhede: Mais de 2,5 milhões de árvores rearborizaram área ardida do baldio da freguesia da Tocha
14 de outubro

PRR: Ministro da Economia saúda aprovação do 7.º pagamento e diz que processo está "em dia"

Desporto

Desporto
14 de outubro às 12h46

Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026

0 comentário(s)
Desporto
14 de outubro às 08h46

Futebol: “Chicote” no Marialvas e em Febres

0 comentário(s)
Desporto
13 de outubro às 09h03

Afonso Costa e Patrícia Batista sem tempo para festejar título no remo de mar

0 comentário(s)