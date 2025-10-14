Está a ser um outubro difícil para três dos clubes de futebol sénior do concelho de Cantanhede – Ançã, Febres e Marialvas – envolvidos em competições oficiais, sobretudo após os resultados negativos nos mais recentes jogos que disputaram.

Assim, no passado domingo, o Ançã foi copiosamente derrotado em Nogueira do Cravo, em partida da Divisão de Elite da AF Coimbra, interrompendo um ciclo de duas vitórias consecutivas, nos dois primeiros jogos realizados (2-1 fora, na Carapinheira, e 3-0 em casa, frente ao Mocidade).

Pior está o Febres, na Divisão de Honra, que perdeu em casa (2-0), com o vizinho Seixo de Mira. Antes, a turma do noroeste do concelho cantanhedense tinha vencido em casa o Moinhos mas, na 1.ª jornada do campeonato, foi à Lousã sofrer pesada derrota (4-1).

Quanto ao Marialvas, emblema que disputa o Campeonato de Portugal, já não ganha desde o mês de agosto – mais concretamente desde o dia 31 desse mês, quando foi a Coimbra surpreender meio país, derrotando a Académica para a Taça de Portugal. Chegado setembro, os marialvinos entraram em derrapagem, com apenas um empate (em casa, frente ao Lusitânia dos Açores) e três derrotas, todas fora de casa, sendo uma delas em Mortágua, para a Taça.

