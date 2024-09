Fundo Coimbra Viva quer começar obras de residência de estudantes até outubro

O fundo imobiliário Coimbra Viva, que tem participação do município, prevê avançar com as obras de uma residência de estudantes na Baixa até outubro, afirmou hoje a sociedade privada FundBox, que gere o fundo.

“É nossa expectativa que o contrato de empreitada seja celebrado ainda em setembro e que a consignação da empreitada ocorra entre setembro e outubro deste ano”, afirmou à agência Lusa a FundBox, em resposta escrita, referindo que está, de momento, a decorrer o processo de consulta a empreiteiros, para apresentação de propostas.

Em abril, a Câmara de Coimbra subscreveu uma operação de aumento de capital daquele fundo imobiliário, no valor de 2,8 milhões de euros, para permitir ao Coimbra Viva avançar com a construção da residência de estudantes, que estará situada no designado quarteirão da Nogueira, entre a rua da Nogueira e a rua Pedro Olaio.

Com projeto já previamente aprovado, a FundBox espera que a obra termine no primeiro semestre de 2026 e que a operação possa arrancar a tempo do início do ano letivo 2026/2027, referiu a sociedade, em resposta à Lusa.

Segundo a empresa, o Coimbra Viva irá investir 4,5 milhões de euros na construção da residência, dos quais um milhão de euros será com “recurso a financiamento bancário”.

Com uma área total de construção de cerca de 2.700 metros quadrados, a residência terá 62 estúdios, contando também com áreas de convívio e lazer, área de estudo, lavandaria, receção e área administrativa, área de apoio ao ‘staff’ e áreas técnicas.

Questionada pela agência Lusa sobre qual a estimativa de preços para cada um dos estúdios, a sociedade disse que será “prematuro avançar com estimativa de preços” numa altura em que a construção ainda não se iniciou.

Aquando do aumento de capital do Coimbra Viva, a vereadora com o pelouro do urbanismo, Ana Bastos, informou que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que também participa no fundo, não subscreveu o aumento de capital, passando o município a deter 72,58% do fundo.

O aumento de capital foi desbloqueado depois de, em janeiro, ter sido viabilizada a contração de um empréstimo por parte do município para esse fim.

Em junho de 2023, a sociedade gestora do fundo tinha referido à agência Lusa que o fundo contava com 27 imóveis em carteira à data.

O fundo, criado em 2011 para atuar numa zona delimitada da Baixa da cidade, tem como participantes institucionais a Câmara de Coimbra e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e é gerido pela sociedade privada FundBox, permitindo também a participação de investidores privados e detentores de imóveis.