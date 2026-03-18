diario as beiras
CIM Região de CoimbraLousã

Fundação ADFP queixa-se de perseguição das finanças

18 de março de 2026 às 09 h23
0 comentário(s)
Fotografia: Dr

A Fundação ADFP queixa-se de estar a ser “perseguida e alvo de esbulho” pela Autoridade Tributária e Aduaneira. A IPSS acusa as finanças de estar a cobrar o [Imposto Municipal sobre Imóveis] “de forma indevida”.

A Fundação ADFP comprou o antigo do Hospital de São João à Santa Casa da Misericórdia da Lousã com o objetivo de recuperar o edifício, que se encontra degradado, para ali instalar unidades de cuidados continuados/equipamento residencial para idosos. Depois de um processo conturbado para que este equipamento fosse contemplado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a fundação viu dois concursos públicos ficarem desertos devido a escassez de mão-de-obra.

A fundação queixa-se que o edifício Hospital de São João, quando estava na posse da Santa Casa da Misericórdia da Lousã, “nunca pagou IMI”. “Esteve sempre isento, a funcionar, fechado ou vandalizado, sem utilização”, acrescentam. A IPSS diz que “tem direito legal à isenção, se os imóveis estiverem afetos aos seus fins estatutários” e que “a reabilitação está conforme os fins dos estatutos da fundação”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de março

Graciano Paulo desafia reitor a iniciar união entre UC e IPC
18 de março

Câmara de Penela convida deputados para verem impacto do corte do IC3
18 de março

Ouro para Escola D. Maria nas Olimpíadas da Química
18 de março

Maiores câmaras vão “emprestar” técnicos às mais afetadas

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenela
18 de março às 09h25

Câmara de Penela convida deputados para verem impacto do corte do IC3

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraLousã
18 de março às 09h23

Fundação ADFP queixa-se de perseguição das finanças

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
17 de março às 17h45

Cantanhede aprova voto de louvor a cientista Gonçalo Castelo-Branco

0 comentário(s)

Lousã

CIM Região de CoimbraLousã
18 de março às 09h23

Fundação ADFP queixa-se de perseguição das finanças

0 comentário(s)
DesportoLousã
17 de março às 10h20

Jovens do Rugby Club da Lousã a caminho de França

0 comentário(s)
Lousã
14 de março às 09h30

Lousã: História e gastronomia pautam celebração do Dia da Freguesia de Foz de Arouce

0 comentário(s)