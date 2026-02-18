A empresa de produtos alimentares congelados Frijobel, com sede em Penela, concluiu a auditoria anual de renovação da certificação do Marine Stewardship Council (MSC).

O resultado final apresentou “zero não conformidades”, confirmando o cumprimento dos “exigentes critérios associados à pesca sustentável”, destaca a administração da empresa.

Reconhecida internacionalmente, esta certificação assegura uma atitude responsável dos produtos de origem marinha e a total rastreabilidade ao longo da cadeia de valor.

Durante a auditoria foram analisados os sistemas, procedimentos e práticas internas da empresa. O processo decorreu com “resultado extremamente positivo, evidenciando a consistência dos processos implementados e a aplicação rigorosa do referencial em toda a organização”.

