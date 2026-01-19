A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) esclareceu junto das associações o sufoco financeiro que vive, em função da dívida deixada pela anterior gestão à Federação Internacional e à Universidade de Coimbra, um pouco acima do milhão de euros.

“É imperioso que se diga que a FPJ se encontra numa situação financeira de extrema gravidade graças quase em exclusividade à dívida à Universidade de Coimbra (370.633,03 euros) e à dívida à Federação Internacional de Judo (800.000 euros)”, refere a carta enviada no início de janeiro às associações da FPJ.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de amanhã (20/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS