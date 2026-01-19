diario as beiras
DesportoSem categoria

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros

19 de janeiro de 2026 às 21 h06
0 comentário(s)
Aarquivo FPJudo-Sérgio Pina lidera a FP Judo desde abril de 2023

A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) esclareceu junto das associações o sufoco financeiro que vive, em função da dívida deixada pela anterior gestão à Federação Internacional e à Universidade de Coimbra, um pouco acima do milhão de euros.

“É imperioso que se diga que a FPJ se encontra numa situação financeira de extrema gravidade graças quase em exclusividade à dívida à Universidade de Coimbra (370.633,03 euros) e à dívida à Federação Internacional de Judo (800.000 euros)”, refere a carta enviada no início de janeiro às associações da FPJ.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de amanhã (20/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros
19 de janeiro

Espanha/Acidente: Dois portugueses envolvidos no acidente estão bem
19 de janeiro

Atropelamento mortal na avenida Elísio de Moura
19 de janeiro

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

Desporto

DesportoSem categoria
19 de janeiro às 21h06

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros

0 comentário(s)
DesportoMealhada
19 de janeiro às 17h29

18.ª Gala Desportiva da Mealhada a 26 de janeiro no CIneteatro Messias

0 comentário(s)
Desporto
19 de janeiro às 09h15

CP: Naval 1893 de novo na vice-liderança

0 comentário(s)

Sem categoria

DesportoSem categoria
19 de janeiro às 21h06

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros

0 comentário(s)
Sem categoria
18 de janeiro às 22h00

Presidenciais 2026: Seguro ganha em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Sem categoria
18 de janeiro às 21h23

Presidenciais 2026: Miranda do Corvo vota em Seguro

0 comentário(s)