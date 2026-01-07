diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Final do dia de segunda-feira marcado por falha do sistema de sinalização do metrobus

06 de janeiro de 2026 às 13 h59
2 comentário(s)
DR

Foram registadas ao final da tarde de ontem, segunda-feira, 5 de janeiro, uma falha dos sistemas de sinalização e de apoio à exploração do metrobus que penalizou a operação do sistema, informou hoje a Metro Mondego em comunicado.

Segundo a note enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “mais concretamente, verificou-se que o sistema ficou indisponível entre as 16H45 e as 17H45, obrigando a efetuar a operação em modo condicionado, situação que causou dificuldades, nomeadamente obrigando a imobilizar temporariamente os veículos que se encontravam na zona suburbana nas estações e gerando atrasos expressivos, que chegaram a atingir valores da ordem dos 45 minutos nas situações mais críticas”.

De acordo com a Metro Mondego,  “a partir das 18H45 regressou-se a uma situação próxima da normalidade”.

A empresa “lamenta profundamente a situação ocorrida, mas transmite que em nenhum momento se reduziram quer o nível de segurança quer o número de veículos em circulação” e informa que “que estão a ser avaliados em detalhe, com o fornecedor do sistema de sinalização e de apoio à exploração as causas desta situação, para evitar que fenómenos análogos possam ocorrer futuramente”.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

2 Comentários

  1. Mário Ferreira diz:
    7 de Janeiro, 2026 às 14:08

    Metrobus é a maior treta jamais inventada no que respeita a transportes públicos.

    Responder
  2. José Neto diz:
    10 de Janeiro, 2026 às 14:40

    E ainda é o início!
    Vamos ver daqui para o futuro.

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de janeiro

Voto antecipado em Coimbra é na Escola Avelar Brotero
10 de janeiro

Edifício de Jardim de infância de Vila Pouca do Campo vandalizado
10 de janeiro

Opinião: O perigoso desaparecimento do “assunto menor”
10 de janeiro

Opinião: A luta pelos recursos e o medo da mudança

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraTábua
09 de janeiro às 20h31

Tábua quer bombeiros com novas ambulâncias e veículos de combate a incêndios

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMira
09 de janeiro às 18h06

Mira investe 7 milhões de euros em novas salas de aula e pavilhão de escola secundária

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraRegião Centro
09 de janeiro às 12h33

Marca Terras da Chanfana apresenta agenda gastronómica para 2026

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
10 de janeiro às 14h37

Voto antecipado em Coimbra é na Escola Avelar Brotero

0 comentário(s)
Coimbra
10 de janeiro às 13h09

Edifício de Jardim de infância de Vila Pouca do Campo vandalizado

0 comentário(s)
Coimbra
10 de janeiro às 11h47

Biblioteca de Coimbra aumenta coleção de livros em braille

0 comentário(s)