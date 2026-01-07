Foram registadas ao final da tarde de ontem, segunda-feira, 5 de janeiro, uma falha dos sistemas de sinalização e de apoio à exploração do metrobus que penalizou a operação do sistema, informou hoje a Metro Mondego em comunicado.

Segundo a note enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “mais concretamente, verificou-se que o sistema ficou indisponível entre as 16H45 e as 17H45, obrigando a efetuar a operação em modo condicionado, situação que causou dificuldades, nomeadamente obrigando a imobilizar temporariamente os veículos que se encontravam na zona suburbana nas estações e gerando atrasos expressivos, que chegaram a atingir valores da ordem dos 45 minutos nas situações mais críticas”.

De acordo com a Metro Mondego, “a partir das 18H45 regressou-se a uma situação próxima da normalidade”.

A empresa “lamenta profundamente a situação ocorrida, mas transmite que em nenhum momento se reduziram quer o nível de segurança quer o número de veículos em circulação” e informa que “que estão a ser avaliados em detalhe, com o fornecedor do sistema de sinalização e de apoio à exploração as causas desta situação, para evitar que fenómenos análogos possam ocorrer futuramente”.