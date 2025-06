Filipe Albuquerque terceiro em prova do Campeonato Norte-Americano de Resistência

O piloto português Filipe Albuquerque (Cadillac) foi terceiro nas Seis Horas de Watkins Glen, prova disputada no domingo, sexta jornada do Campeonato Norte-Americano de Resistência (IMSA).

O piloto natural de Coimbra, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, cortou a meta a 3,385 segundos dos vencedores, o sueco Tom Blonqvist e o norte-americano Colin Braun (Acura), com James Taylor e Louis Deletraz (Cadillac) em segundo, a 1,880.

Ricky Taylor largou da quarta posição da grelha, mas o toque de um adversário fez a equipa na qual se inclui Albuquerque perder tempo.

“Depois do azar inicial, o Ricky não se deu por vencido e foi recuperando posições atrás de posições. Foi uma corrida de doidos. Entregou-me o carro na segunda posição e, com muita vontade de vingar o infortúnio inicial, passei para o primeiro lugar. E foi lutar o mais que podíamos. No entanto, as situações de ‘safety-car’ repetiam-se a um ritmo alucinante e fruto de alguma falta de andamento que ainda nos assiste, acabámos por cruzar a linha de meta na terceira posição”, explicou Filipe Albuquerque.

Este foi o segundo pódio consecutivo para o piloto de Coimbra no campeonato norte-americano.

“Não nos podemos queixar depois de uma fase inicial do campeonato em que estávamos longe destes registos. Fizemos o melhor que podíamos, mas temos de continuar a trabalhar”, concluiu o piloto de Coimbra

Já Manuel Espírito Santo (Oreca), que competiu na segunda categoria mais importante, foi 16.º classificado, sétimo entre os LMP2.

A próxima jornada do IMSA acontece em 02 e 03 de agosto em Road America.