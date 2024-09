Fila na A1 por causa de despiste de pesado de mercadorias atinge cinco quilómetros

As operações para retirar o veículo pesado que hoje de manhã se despistou e tombou na A1, perto de Torres Novas, sentido norte-sul, ainda decorrem, mantendo-se duas faixas cortadas e a fila de trânsito a chegar aos cinco quilómetros. Em declarações à agência Lusa, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que a situação mantém-se, explicando que, como se trata de um pesado de transporte de mercadoria, é necessário fazer “trasfega de material, posicionar o veículo e depois removê-lo do local”.

“É um processo um bocadinho mais moroso do que um acidente que envolvesse outro tipo de veículo”, disse. Como consequência, mantêm-se encerradas as faixas central e da direita, com o trânsito a circular apenas na faixa da esquerda, o que está a provocar uma fila que, neste momento, tem cerca de cinco quilómetros.

A mesma fonte recordou que as alternativas são a estrada nacional 3, para quem vai para Santarém, ou a A8 para quem vá para Lisboa. Acrescentou que não há previsões para a normalização do trânsito.

O acidente aconteceu pelas 10H00, quando um veículo pesado de transporte de mercadorias se despistou e tombou, bloqueando duas faixas da autoestrada, no sentido Porto-Lisboa, ao quilómetro 83.