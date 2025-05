Figueira da Foz: ULSBM investe 8,4 milhões de euros no hospital

A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM) apresentou ontem o projeto do novo edifício para a instalação da Urgência Pediátrica, Consulta Externa e Ambulatório Cirúrgico do Hospital Distrital da Figueira da Foz. No total, serão investidos 8,4 milhões de euros.

Trata-se de um edifício com dois pisos, contíguo ao Bloco Operatório e ao Serviço de Urgência. O novo imóvel libertará espaço na Urgência para os adultos, cuja ala é partilhada com a Urgência Pediátrica.

Em declarações ao DIÁ-RIO AS BEIRAS, a presidente do conselho de administração da ULSBM, Ana Raquel Santos, ressalvou que a necessidade de ampliar a Urgência Geral não se deve ao aumento da procura.

“As urgências geral e pediátrica [instaladas na mesma ala do hospital] têm demonstrado uma capacidade muito exígua. Estruturalmente, consideramos que não estamos a oferecer as melhores condições aos utentes e aos nossos profissionais, algo que os profissionais vinham assinalando há já alguns anos”, esclareceu a gestora.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 01/05/2025 dO DIÁRIO AS BEIRAS