Figueira da Foz: Todos contra exploração de caulinos

O Movimento Cívico Popular (MCP) realizou ontem uma concentração, na Praça da Europa, contra a prospeção e pesquisa de caulinos na freguesia de Vila Verde, juntando cerca de centena e meia de participantes.

Uma delegação do movimento entregou, no edifício da Câmara da Figueira da Foz, um abaixo-assinado, com mais de 2600 assinaturas, ao vereador Manuel Domingues.

Após o ato simbólico, o autarca dirigiu-se aos populares que participavam na concentração, reiterando o que havia dito aos representantes do MCP, ou seja, “o executivo camarário é, liminarmente, contra a exploração de caulinos naquela zona”, posição vincada num parecer da câmara com data de março de 2023.

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz do movimento cívico, Licínio Maia Azedo, frisou que o MCP opõe-se à exploração de caulinos em Vila Verde em defesa do ambiente, da saúde pública, da perda de qualidade de vida e da desvalorização do património. E frisou que afetará todo o concelho.

Aquele ativista garantiu que o movimento que representa “tudo fará” para travar a possível exploração de caulinos em Vila Verde. Incluindo recorrer à justiça, através, em primeira instância, de uma providência cautelar.