O SeaPower, centro de tecnologia e inovação dedicado ao desenvolvimento da economia azul, ligado à Universidade de Coimbra e instalado na Figueira da Foz, quer ser uma referência na região Centro.

Foi o que afirmou ontem o vice-presidente do SeaPower, Jorge Brandão, em declarações aos jornalistas. Questionado sobre que relevância pretende vir a ter no país e no estrangeiro, neste momento, aquele responsável aponta apenas para o panorama regional.

“Para já, queremos ser uma referência na Região Centro. Depois, haverá áreas em que queremos continuar este processo de colaboração com outras entidades e com empresas, e aí não estaremos limitados, seguramente, à Região Centro. Para já, a perspetiva é fazermos a diferença na Região Centro”, afirmou.

