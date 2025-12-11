diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: SeaPower quer ser referência regional

11 de dezembro de 2025 às 10 h01
0 comentário(s)
DB/Jot'Alves

O SeaPower, centro de tecnologia e inovação dedicado ao desenvolvimento da economia azul, ligado à Universidade de Coimbra e instalado na Figueira da Foz, quer ser uma referência na região Centro.

Foi o que afirmou ontem o vice-presidente do SeaPower, Jorge Brandão, em declarações aos jornalistas. Questionado sobre que relevância pretende vir a ter no país e no estrangeiro, neste momento, aquele responsável aponta apenas para o panorama regional.

“Para já, queremos ser uma referência na Região Centro. Depois, haverá áreas em que queremos continuar este processo de colaboração com outras entidades e com empresas, e aí não estaremos limitados, seguramente, à Região Centro. Para já, a perspetiva é fazermos a diferença na Região Centro”, afirmou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (11/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de dezembro

UC apoia compra do edifício da República Ay-Ó-Linda
11 de dezembro

Adesão à greve geral em Coimbra a rondar os 80 por cento
11 de dezembro

Shadow IT + Shadow AI
11 de dezembro

Liderança digital: os pilares de uma estratégia para 2030

Figueira da Foz

Figueira da Foz
11 de dezembro às 10h01

Figueira da Foz: SeaPower quer ser referência regional

0 comentário(s)
ArganilFigueira da FozMiraNacional
10 de dezembro às 12h25

Governo transfere 25 imóveis devolutos do Estado para 19 autarquias

0 comentário(s)
Figueira da Foz
10 de dezembro às 10h11

Figueira da Foz: Assembleia Municipal elege representantes

0 comentário(s)