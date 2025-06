Figueira da Foz: Sala snoezelen na Escola do Serrado

O Agrupamento de Escolas Figueira Mar ultrapassou o objetivo de angariar 18 mil euros para equipar uma sala snoezelen na Escola do Serrado (1.º Ciclo do Ensino Básico), em Buarcos, para apoio a alunos com necessidades específicas.

O diretor, Pedro Mota Curto, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a sala deverá abrir até ao final deste mês.

“Fizemos uma angariação de fundos e a sociedade civil contribuiu imenso, desde empresas até particulares, e ultrapassámos a meta dos 18 mil euros que eram necessários para equipar a sala snoezelen. A Câmara Municipal da Figueira da Foz também ajudou”, disse Pedro Mota Curto.

As iniciativas de angariação de fundos para a sala snoezelen decorreram ao longo de vários meses. Pedro Mota Curto destacou que “algumas empresas doaram milhares de euros e outras doaram centenas de euros”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS