diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz reabilita antiga Casa dos Magistrados para instalar Julgado de Paz

21 de janeiro de 2026 às 17 h16
0 comentário(s)
DB/Jot'Alves

A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, consignou hoje a empreitada de reabilitação da antiga Casa dos Magistrados, no centro da cidade, para aí instalar o tribunal Julgado de Paz.

A obra, de cerca de 72 mil euros, deverá estar concluída no prazo de 90 dias, de acordo com o contrato.

“Os Julgados de Paz são muito úteis para os cidadãos se convencerem de que este poder independente, o poder judicial, existe também para situações que não conseguem resolver por acordo entre as partes”, salientou o presidente da autarquia.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (22/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de janeiro

Figueira da Foz reabilita antiga Casa dos Magistrados para instalar Julgado de Paz
21 de janeiro

Montenegro admite “situações de dificuldade e de constrangimento” no SNS mas nega caos
21 de janeiro

Marionet propõe criação sobre relação ecossistemas ribeirinhos e saúde humana
21 de janeiro

Associação de Municípios quer todo o território nacional com acesso a imprensa

Figueira da Foz

Figueira da Foz
21 de janeiro às 17h16

Figueira da Foz reabilita antiga Casa dos Magistrados para instalar Julgado de Paz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
21 de janeiro às 10h08

ACIFF apresenta estudo e debate energia eólica marítima

0 comentário(s)
Figueira da Foz
21 de janeiro às 09h31

Município da Figueira da Foz investe 2,4 milhões na unidade de saúde de Tavarede

0 comentário(s)