A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, consignou hoje a empreitada de reabilitação da antiga Casa dos Magistrados, no centro da cidade, para aí instalar o tribunal Julgado de Paz.

A obra, de cerca de 72 mil euros, deverá estar concluída no prazo de 90 dias, de acordo com o contrato.

“Os Julgados de Paz são muito úteis para os cidadãos se convencerem de que este poder independente, o poder judicial, existe também para situações que não conseguem resolver por acordo entre as partes”, salientou o presidente da autarquia.

