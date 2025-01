Figueira da Foz: Pescadores reclamam desassoreamento do Portinho da Gala

Os pescadores de pesca artesanal continuam a reclamar o desassoreamento do Portinho da Gala. A lama ali depositada obriga-os a correr o risco de terem de estar até mais quatro horas por dia à espera para poderem sair e regressar ao cais em condições de segurança.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Domingos Moço foi um dos pescadores que fez eco da indignação de todos os que operam naquela infraestrutura portuária instalada na freguesia de São Pedro, na margem sul da Figueira da Foz.

“Isto está uma desgraça. Com marés grandes, temos de sair duas horas antes da baixa-mar; se estivermos de acabar uma maré na baixa-mar, temos de estar à espera outro tanto tempo que a maré suba, para podermos atracar a embarcação”, esclareceu o pescador.

