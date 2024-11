Figueira da Foz: O Maior Sunset de Sempre de 2025 já tem data

O 11.º festival de música eletrónica RFM SOMNII Intermarché – O Maior Sunset de Sempre realiza-se de 4 a 6 de julho, no local dos últimos 10 anos, ou seja, na Praia do Relógio.

“O Maior Sunset de Sempre está de volta! Nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2025, a Praia do Relógio acolhe a 11.ª edição do RFM SOMNII Intermarché, um marco na história do festival que faz iniciar uma nova década de sonhos”, adianta nota de imprensa enviada, ao DIÁRIO AS BEIRAS, pela MOT, produtora do festival.

Sob o mote “Capítulo XI – Uma nova década de sonhos”, acrescenta a nota, o festival “é um convite a todos os amantes da música eletrónica que durante os últimos 10 anos fizeram da Figueira da Foz destino obrigatório de verão a fazerem parte desta jornada e a celebrar a evolução do maior evento do género em Portugal”.

“Temos um compromisso para mais 10 anos de sonhos e, para tal, estaremos empenhados em continuar a proporcionar a melhor experiência, acompanhar as novas tendências musicais e a proporcionar três dias únicos no maior festival de música eletrónica de Portugal”, garante o diretor executivo da MOT, o figueirense Tiago Castelo Branco, citado na nota de imprensa.

O festival “tem crescido a olhos vistos, atraindo cada vez mais estrangeiros e contribuindo muito significativamente para a economia da região”, afiança a nota.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 27/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS