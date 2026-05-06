“Pareciam homens ao longe” estreia no Teatro da Cerca de São Bernardo

A nova produção teatral “Pareciam homens ao longe”, com texto e encenação de Gil Vicente Tavares, estreia amanhã, dia 7 de maio, às 19h00.

Trata-se da 82.ª produção do projeto artístico em causa e estará em temporada no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB) até 31 de maio, com apresentações de quinta-feira a domingo.

O espetáculo propõe uma nova criação cénica a partir do trabalho autoral de Gil Vicente Tavares, reforçando a continuidade da programação regular do TCSB com estreias dedicadas à dramaturgia contemporânea.

A temporada decorre entre 7 e 31 de maio, com sessões regulares às quintas-feiras às 19H00, sextas e sábados às 21H30 e domingos às 16H00 (exceto no dia 24 de maio).

O espetáculo é recomendado para maiores de 14 anos, tem uma duração aproximada de 90 minutos e os bilhetes variam entre 5 e 10 euros.