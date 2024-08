Figueira da Foz: Município propõe plano de Praia para a Costinha

O Município da Figueira da Foz propôs a inclusão de um plano de praia em sede da revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar – Marinha Grande, adiantou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vereador Manuel Domingues.

Caso a proposta obtenha parecer favorável, esta poderá ser uma oportunidade para a freguesia de Bom Sucesso passar a ter uma zona balnear. Entretanto, a Costinha continuará a ser uma praia sem infraestruturas e “selvagem”.

A Costinha não tem acessos rodoviários asfaltados. Encontra-se nas Matas Nacionais, área sob a tutela do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), exceto o areal, que é tutelado pela Agência Portuguesa do Ambiente.

