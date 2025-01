Figueira da Foz: Mar ameaça habitações em São Pedro

O mar está cada vez mais perto das zonas habitadas do quinto e do terceiro molhes, em São Pedro, freguesia situada na margem sul da Figueira da Foz.

A Praia da Cova, zona do quinto molhe, a habitação mais próxima do mar, uma moradia isolada, está a menos de 30 metros da duna primária. No outro lado da rua, começa o núcleo habitacional.

Entretanto, o mar não pára de avançar, destruindo o pouco que resta da duna primária, depois de ter desfeito os geocilindros e de “engolir” a areia proveniente de dragagens da zona portuária que ali tem sido descarregada.

