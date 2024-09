Figueira da Foz: “Maior edição de sempre” do Gliding Barnacles realiza-se este mês

O festival Gliding Barnacles realiza-se de 18 a 22 deste mês, na Praia do Cabedelo, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.

Nota de imprensa envidada pela organização, a cargo da Associação de Desenvolvimento + Surf, com sede no Cabedelo, garante que esta será “a maior edição de sempre”.

Os organizadores avançam, por outro lado, que são esperadas mais de 10 mil pessoas na 11.ª edição daquele que é considerado “o único festival de surf, arte e música da Europa”.

“A Praia do Cabedelo prepara-se para receber a maior edição de sempre do Gliding Barnacles, o festival que transforma a costa portuguesa num epicentro global de criatividade”, frisa ainda a nota.

“Desde a sua estreia, em 2014, o Gliding Barnacles transformou-se num fenómeno internacional, atraindo milhares de visitantes de 32 países”, vinca a organização.

Citado na nota de imprensa, Eurico Gonçalves, fundador do evento e presidente da referida associação, afirma: “Estamos melhores e maiores do que nunca”. Por outro lado, prometeu uma “programação ambiciosa e inovadora para a 11.ª edição”.

O Gliding Barnacles, sustenta a nota de imprensa, “redefine o surf, apresentando-o não como uma competição, mas como uma forma de expressão criativa”. Trata-se de “um formato único a nível mundial”.

Gastronomia, artes, música e surf

A “grande novidade deste ano”, avança a organização, é a extensão da residência artística à gastronomia, com curadoria de Paulo Amado, fundador das Edições do Gosto. Nesta atividade participam vários chefs, entre eles João Sá (do restaurante Sála de João Sá, com uma estrela Michelin).

A música é um dos “pratos fortes” do festival, cuja programação inclui cerca de 40 concertos.

O acesso às sessões de surf e aos concertos diurnos na Praia do Cabedelo é gratuito. Para as intervenções artísticas e concertos noturnos, é necessário reservar lugar através da página do festival na internet, informa a organização.

