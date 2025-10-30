diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: London Community Gospel Choir no CAE para homenagear Prince

30 de outubro às 14 h19
0 comentário(s)
DR

Os London Community Gospel Choir (LCGC) vão regressar ao Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, no dia 14 de novembro, às 21:30, para um espetáculo de homenagem ao artista Prince.

Fundados em 1982 pelo reverendo Bazil Meade, os LCGC “são dos mais conceituados e respeitados coros de gospel em Inglaterra e no mundo, tendo já tocado e participado com artistas como Madonna, Elton John, Blur, Eric Clapton e Kylie Minogue”, afirmou hoje a câmara daquela cidade do litoral do distrito de Coimbra.

Os bilhetes para o espetáculo “One Night With Prince” estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.

Autoria de:

Agência Lusa

