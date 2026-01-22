diario as beiras
Figueira da Foz: Julgado de Paz com abertura prevista para a primavera

22 de janeiro de 2026 às 09 h40
DB/Jot'Alves

O auto de consignação da empreitada de transformação do interior do edifício onde será instalado o Julgado de Paz da Figueira da Foz foi assinado ontem, no salão nobre dos paços do concelho.

Assinaram o contrato o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e o representante da construtora Aruncalis, Manuel Gaspar.

A obra, adjudicada por cerca de 72 mil euros (sem IVA incluído) tem um prazo de execução de 90 dias. Assim, se não houver atrasos, o Julgado de Paz iniciará a sua atividade em plena primavera.

O imóvel, conhecido por “Casa do juiz” – era residência de magistrados – , com três pisos (cave, rés-do-chão e 1.º andar), propriedade do Ministério da Justiça, encontra-se situada na praceta Nogueira de Carvalho, perto do Parque das Abadias.

