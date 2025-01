Figueira da Foz: Jardim das Causas mobiliza comunidade

A terceira edição do Jardim das Causas, no jardim Fernando Traqueia, em Buarcos, envolveu, uma vez mais, a comunidade do concelho da Figueira da Foz, através de quatro dezenas de instituições, escolas, associações, grupos organizados, coletividades e entidades.

Este é um projeto do Centro Comunitário Goltz de Carvalho, que surgiu em 2022 no Laboratório das Coisas Comunitárias, onde se desenvolvem projetos de consciencialização e solidariedade comunitária.

Voluntários dos parceiros confecionam bordados, para “vestirem” as árvores do jardim, com predominância dos tons de alusivos às causas.

“A iniciativa é para sensibilizar toda a população, e não só as mulheres com cancro, porque este problema existe e cada vez com mais incidência”, ressalvou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Cláudia Simões Silva, da direção da Goltz de Carvalho, instituição particular de solidariedade social com sede em Buarcos.

