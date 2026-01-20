A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, consignou a construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Tavarede por 2,4 milhões de euros (ME), segundo a publicação no portal Base.

A obra foi consignada no final da semana passada, após dois concursos públicos sem propostas, e tem um prazo de execução de 304 dias, contando com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.

Fonte do município disse à Lusa que o edifício, a construir numa área com 6.100 metros quadrados, terá rés do chão e primeiro andar, num total de área de construção de 1.600 metros quadrados.

