diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz investe 2,4 milhões de euros na construção de unidade de saúde em Tavarede

20 de janeiro de 2026 às 16 h35
0 comentário(s)
DR

A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, consignou a construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Tavarede por 2,4 milhões de euros (ME), segundo a publicação no portal Base.

A obra foi consignada no final da semana passada, após dois concursos públicos sem propostas, e tem um prazo de execução de 304 dias, contando com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.

Fonte do município disse à Lusa que o edifício, a construir numa área com 6.100 metros quadrados, terá rés do chão e primeiro andar, num total de área de construção de 1.600 metros quadrados.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de janeiro

Presidenciais: Marcelo considera que portugueses têm “ideia muito clara” sobre candidatos
20 de janeiro

Advogado João Ramalhete Carvalho vai presidir empresa municipal Coimbra iParque
20 de janeiro

Exposição de Luis Felipe Ortega em Coimbra explora arquitetura, paisagem e corpo
20 de janeiro

Figueira da Foz investe 2,4 milhões de euros na construção de unidade de saúde em Tavarede

Figueira da Foz

Figueira da Foz
20 de janeiro às 16h35

Figueira da Foz investe 2,4 milhões de euros na construção de unidade de saúde em Tavarede

0 comentário(s)
Figueira da Foz
20 de janeiro às 15h47

Corpo em elevado estado de decomposição encontrado na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
20 de janeiro às 09h13

Autarcas da Figueira da Foz preocupados com unidades de saúde

0 comentário(s)