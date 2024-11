Figueira da Foz: Iluminação de Natal em mais áreas da zona urbana

Este ano, o Município da Figueira da Foz reforçou o investimento na iluminação de Natal, levando-a a mais áreas da zona urbana e acrescentando adereços decorativos.

A inauguração simbólica da iluminação de Natal, no Bairro Novo, foi presidida por Santana Lopes. Além do presidente da Câmara da Figueira da Foz, participaram os restantes vereadores do executivo camarário, autarcas de juntas de freguesia e populares.

No dia 30 deste mês será inaugurada uma árvore de Natal, no parque de estacionamento em frente à praça 8 de Maio, de 35 metros de altura, anunciou Santana Lopes.

Ainda na Baixa da cidade, avançou a vice-presidente da câmara, Anabela Tabaçó, aos jornalistas, serão instalados equipamentos de diversão para toda a família, mas pensando nas crianças. A animação, admitiu, poderá incluir uma pista de gelo.

Anabela Tabaçó frisou que o reforço orçamental da iluminação e da animação de Natal tem por finalidade levar mais gente ao comércio tradicional, à restauração e à hotelaria, já que, sustentou a autarca, nesta altura do ano, aumenta o número de visitantes.