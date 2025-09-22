diario as beiras
Figueira da Foz: Fundo Revive Natureza lança concurso para mais seis imóveis devolutos

22 de setembro às 17 h29
O Fundo Revive Natureza lançou hoje seis concursos para a requalificação e valorização de imóveis públicos devolutos nos distritos de Coimbra (dois), Castelo Branco (dois), Guarda e Lisboa, cujo prazo termina a 06 de novembro.

“Este projeto atua ao nível local e pode fazer diferenças substanciais em territórios do interior, pelo que é extraordinário enquanto fator de valorização económica e de criação de emprego local”, sublinhou o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

