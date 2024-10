Figueira da Foz: Faleceu antigo autarca Carlos Simão

O Município da Figueira da Foz manifestou ontem publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Carlos Simão, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro entre 1994 e 2013.

Carlos Manuel Azevedo Simão presidiu à Junta de Freguesia de São Pedro durante mais de duas décadas tendo deixado um legado notável, ainda hoje reconhecido pelos seus pares e fregueses dos vários quadrantes políticos. O seu nome encontra-se perpetuado na toponímia da freguesia, com o Largo Carlos Simão.

Em 2023, o Município da Figueira da Foz atribuiu e batizou, a 24 de maio, a embarcação elétrica que efetua a travessia entre as margens do Mondego, com o nome do ex-autarca de São Pedro.

À data, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, descreveu-o com “um político tenaz e sempre insatisfeito com a obra que realizou”, mas que “pôs sempre à frente de tudo os interesses de S. Pedro” e por isso continuava a ser recordado como “um autarca muito dedicado”, “uma pessoa querida por todos os quadrantes políticos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 28/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS