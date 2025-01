Figueira da Foz: Escoteiros de Maiorca indignados com destruição de presépio

A direção do Grupo de Escoteiros de Maiorca está indignada com a destruição do presépio e outros elementos alusivos ao Natal que instalou nas imediações das suas instalações, na Casa da Praça, cedidas pela Junta de Freguesia de Maiorca.

“Estamos indignados com o que aconteceu. Destruíram tudo e deixaram lá roupa e umas botas velhas, contou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Mário Rocha, dirigente do Grupo de Escoteiros de Maiorca.

Esta foi a primeira vez que o presépio do Grupo de Escoteiros de Maiorca, até ao ano passado instalado junto à igreja e à sede da junta de freguesia, foi vandalizado.

