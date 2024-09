Figueira da Foz “Desde 2019 que alerto para esta trapalhada”, afirma Ricardo Silva

Quem passa pelo Palácio Conselheiro Branco, em Maiorca, não imagina como está por dentro. O soalho e o teto com buracos e os efeitos das infiltrações de água sãos alguns dos mais evidentes sinais de abandono do interior do edifício.

As únicas obras realizadas nos últimos 15 anos, que não foram concluídas, incidiram na substituição da caixilharia.

“Enquanto eleito pelo PSD, mesmo quando estava na oposição, alertei, em 2019, em 2020 e em 2021, para o estado de degradação do interior do edifício. Fiz questão de vir cá todos aqueles anos no dia 5 de janeiro para denunciar esta trapalhada que foi também o Palácio Conselheiro Branco”, afirmou o vereador Ricardo Silva, ao DIÁRIO AS BEIRAS, após mais uma visita ao imóvel.

O vereador do PSD, que desde junho do ano passado integra o executivo camarário liderado por Santana Lopes (FAP), lembrou que “foi lançada uma empreitada em 2018, por 140 mil euros e com prazo de execução de 90 dias, e também foi uma obra que nunca mais via a sua conclusão”.

“Foi já este executivo camarário que rescindiu o contrato e pegou no Palácio Conselheiro Branco, para encontrar uma solução”, ressalvou.

Ricardo Silva imputou responsabilidades pelo estado de degradação do Palácio Conselheiro Branco aos 12 anos de mandatos do PS, acusando-o de que “não teve uma ideia para a recuperação”, deixando-o “em ruína total no interior”.

“Passam a vida a criticar que se deixou dívida [nos 12 anos de mandatos do PSD], mas deixou-se obra feita, e o que herdámos [do PS] foi património municipal completamente degradado”, atirou o vereador.

