Figueira da Foz

Figueira da Foz: Conta-Gotas 3.0 “muito mais intuitivo”

05 de dezembro de 2025 às 11 h40
A versão atualiza da aplicação informática de deteção e alerta de fugas de água na rede doméstica – Conta-Gotas 3.0 – ,desenvolvida pela concessionária Águas da Figueira, foi apresentada ontem pelo diretor geral da empresa, na reunião de câmara, que considerou “muito mais intuitiva”.
João Damasceno fez a apresentação a convite do vereador do Ambiente, Ricardo Silva. O autarca adiantou que o Município da Figueira da Foz e a concessionária estão juntos no combate ao desperdício de água.
“Quando começámos a telemetria, em 2019, mais de 10% dos autoclismos não funcionavam bem e tínhamos cerca de 300 casos de fugas por ano”, afirmou João Damasceno.
Desde a instalação do Conta-Gotas, acrescentou, as fugas estão reduzidas a cerca de 20, “metade do valor de referência do regulador”. E foram “enviadas quase 60 mil mensagens [de telemóvel grátis] aos clientes” a alertar sobre consumos excessivos.

Autoria de:

Jot'Alves

