Figueira da Foz consegue reforço de 4,5ME para unidades de saúde aprovadas pelo PRR

A Câmara da Figueira da Foz conseguiu um reforço de 4,5 milhões de euros para conseguir executar as empreitadas de construção e remodelação de unidades de saúde aprovadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O pacote inicial, que inclui obras em sete unidades de saúde, estava orçado em nove milhões de euros, mas o aumento de preços, que deixou os concursos desertos ou com propostas substancialmente superiores.

“Os concorrentes vieram com propostas com cerca de 500 a 600 mil euros acima do valor base das empreitadas lançadas a concurso”, explicou a vereador Olga Brás, adiantando que o reforço financeiro está garantido, só faltando, nalguns casos, a assinatura das adendas ao contrato de financiamento.

Na sessão de Câmara desta tarde, a autarquia figueirense, no litoral do distrito de Coimbra, aprovou o lançamento de novos concursos para a construção das novas unidades de Tavarede, Bom Sucesso e Paião e requalificação da unidade de São Julião, cujos concursos têm ficado desertos ou com propostas bastante acima do valor base.

Já em obra, encontra-se a unidade de saúde São Pedro, a que se deve juntar dentro em breve a unidade de Buarcos, depois do executivo ter aprovado esta tarde a adjudicação da empreitada.

Para o final da próxima semana, está prevista a abertura de propostas para a requalificação da unidade de saúde de Maiorca.

A vereadora Olga Brás adiantou ainda que o município está ainda a negociar financiamento para as unidades de saúde de Santana, Quiaios e o centro pneumológico, que foi descontinuado há cerca de uma década, no valor de cerca de 1,5 milhão de euros.

O município da Figueira da Foz aprovou ainda o plano de trabalhos da construção da Ponte Eurovelo sobre o rio Mondego, que deve estar concluída em novembro de 2026.

O contrato da empreitada, de 7,17 milhões de euros, foi assinado em março, mas os trabalhos tiveram início no final de julho, ainda antes do visto do Tribunal de Contas que chegou esta quinta-feira.

Com um prazo de execução de 441 dias, a ponte vai ser construída a leste da Figueira da Foz, entre as freguesias de Vila Verde, na margem direita, e Alqueidão, na margem esquerda do rio Mondego.

A nova travessia integra-se na rota europeia da Costa Atlântica Eurovelo 1 e prevê uma faixa de rodagem para automóveis e uma via ciclável e pedonal.