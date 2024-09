Figueira da Foz: Bicicletas FIGAS desativadas temporariamente

O sistema de Bicicletas Partilhadas da Figueira da Foz(FIGAS) está temporariamente desativado.

A empresa responsável pelo sistema de mobilidade suave informou, numa publicação feita na rede social facebook, que as “Figas” estarão desativadas temporariamente, não adiantando quando é que o sistema estará de novo a funcionar na Figueira da Foz.

No mesmo comunicado, a empresa responsável clarifica que o encerramento tem como objetivo a “requalificação das estações e das bicicletas, para que o sistema possa voltar a funcionar com as melhores condições e oferecer um serviço de maior qualidade”.

65 bicicletas

O sistema de Bicicletas Partilhadas da Figueira da Foz é composto por 40 bicicletas elétricas, 25 convencionais e sete estações convenientemente distribuídas para servir os utilizadores que pretendam conhecer a Figueira da Foz e a zona envolvente, estando disponíveis todos os dias, todo o ano.

Nas sete estações pode deixar ou levantar qualquer destas bicicletas.