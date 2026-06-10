Feira anual de Tábua lança a marca FACIT Turismo

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

O setor do turismo vai ter um espaço próprio na FACIT – Feira Agrícola Comercial e Industrial de Tábua.

A aposta é de tal maneira diferenciadora que vai contar com uma designação própria: FACIT Turismo.Trata-se da 1.ª edição deste evento que vai funcionar durante os três últimos dos cinco dias da FACIT global, que decorre de 24 a 28 de junho.

É uma aposta que pretende ir para além das fronteiras do concelho e mesmo da região da Beira Serra, assumindo-se como um polo agregador de profissionais do setor, agentes turísticos e visitantes.

Parte do tempo será dedicado a encontros entre os profissionais e interessados no setor, seja para dar a conhecer destinos turísticos, fazer reservas ou estabelecer parcerias.

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