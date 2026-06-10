Coimbra

Santa Clara “sonha” com avenida João das Regras sem carros

10 de junho de 2026 às 08 h13
Avenida é muito frequentada | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão, frisou que pedonalizar a avenida seria “uma ótima medida para a cidade”

A pedonalização da avenida João das Regras é um sonho da presidente da União de Freguesia de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão.

No final da conferência de apresentação da oitava edição do Festival Sons, Saberes e Sabores da Lusofonia (ver página 8), Bertília Simão frisou que a realização deste evento no Jardim do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha ganharia outra dimensão se aquela avenida ficasse sem carros.

“(A pedonalização da avenida João das Regras) seria uma ótima medida para a cidade. Esse é um dos meus “sonhos” para a freguesia. Adorava ver aquela zona toda pedonal. Ver ali uma praça como deve ser, para que as pessoas circulem”, disse a presidente de junta, que pediu que essa medida avance.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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