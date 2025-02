Figueira da Foz: Avenida 25 de Abril requalificada até ao verão

A intervenção na avenida 25 de Abril ficará concluída até ao verão, adiantou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes. O projeto está a ser elaborado.

“Esta mudança [estará] concluída até ao verão. Vai na linha para as pessoas se sensibilizarem que é assim que tem de ser”, afirmou o presidente da autarquia (FAP/PSD), que falava na reunião de câmara, onde foi questionado pela vereadora Diana Rodrigues (PS) sobre as obras na marginal.

“O que tem de ser” é dar mais espaço aos peões e à mobilidade suave, defendeu Santana Lopes, como de resto já havia avançado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

