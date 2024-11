Figueira da Foz: Agrupamento promove jantar para criar sala snoezelen

O Agrupamento de Escolas Figueira Mar pretende instalar uma sala snoezelen na Escola do Serrado (1.º ciclo do ensino básico), em Buarcos.

Para o efeito, promove no dia 27 deste mês um jantar solidário para angariação de fundos, num restaurante de São Pedro. As inscrições estão abertas.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o diretor do Agrupamento de Escolas Figueira Mar, Pedro Mota Curto, adiantou que espera angariar receitas suficientes para poder arrancar com a instalação da sala snoezelen, dotando-a com os equipamentos que conseguir adquirir com o dinheiro angariado.

O espaço, com todos os equipamentos incluídos, custa cerca de 18 mil euros. Todavia, se o agrupamento não conseguir gerar esta verba através de iniciativas de angariação de fundos, “a sala snoezelen será equipada com o que for possível comprar”, ressalvou Pedro Mota Curto.

As salas snoezelen em escolas são espaços que estimulam a parte sensorial dos alunos com necessidades educativas específicas, incluindo a parte cognitiva.

“No país, há várias salas snoezelen. São um recurso muito importante para o desenvolvimento dos alunos com necessidades educativas específicas. São um equipamento importantíssimo”, afiançou Pedro Mota Curto.

No caso da sala snoezelen que o Agrupamento de Escolas Figueira Mar pretende instalar em Buarcos, ela destina-se, sobretudo, a alunos autistas, ressalvou o diretor.

Aquele agrupamento é frequentado por cerca de 30 alunos autistas, repartidos por escolas de todos os ciclos de ensino, ou seja, do pré-escolar ao secundário.

Um espaço onde cabem todos

A sala snoezelen será utilizada por todos os alunos do Agrupamento de Escolas Figueira Mar com necessidades educativas específicas.

Os alunos das escolas de Buarcos, devido à proximidade, porém, serão aqueles que utilizarão o espaço com maior assiduidade.

Pedro Mota Curto garantiu que os alunos do agrupamento de zonas mais distantes – do Centro Escolar de Vila Verde e da Escola Secundária Bernardino Machado – não serão esquecidos. Para situações como esta, quando a distância não permite deslocações a pé, o agrupamento solicita transporte ao município.

