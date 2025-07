Figueira da Foz: “A preguiça” vandalizada e partida

A “A preguiça”, um dos ícones da cidade da Figueira da Foz, foi vandalizada, gerando indignação junto dos figueirenses. O ato de vandalismo foi comunicado às autoridades.

A peça escultórica, da autoria de Laranjeira Santos, encontra-se no espelho de água do Forte de Santa Catarina.

Esta escultura, um nu feminino, foi instalada no referido espelho de água em 2013. Antes de ser mudada de local, esteve, desde 2005, no Museu Municipal Santos Rocha, na sequência das obras do Jardim Municipal, onde permanecera durante várias décadas.

Laranjeira Santos, falecido em 2024, aos 93 anos, doou “A preguiça” à cidade, no início da carreira, assim como outras obras, incluindo pinturas e desenhos, já na fase final da vida.

