Fez-se luz… de Natal na Figueira da Foz

Foi inaugurada esta noite, pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, restantes vereadores do executivo camarário e autarcas das freguesias de Buarcos e São Julião e de Tavarede, a iluminação de Natal.

O ato simbólico teve lugar na rua Cândido dos Reis, no Bairro Novo.

No dia 30 deste mês será inaugurada uma árvore de Natal, no parque de estacionamento em frente à praça 8 de Maio, na Baixa da cidade, com 35 metros altura, anunciou o autarca.

Naquela zona da cidade decorrerão diversas atividades lúdicas natalícias, tendo as crianças como destinatárias.

Este ano, o município decidiu alargar e reforçar a iluminação decorativa de Natal a outras áreas da zona urbana, incluindo Tavarede.

Indagada pelos jornalistas, a vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz, Anabela Tabaçó, afirmou que o reforço do investimento na iluminação este ano não está relacionado com o facto de este ser o último Natal antes das eleições autárquicas, que se realizarão em setembro ou outubro de 2025.

“Toda a gente o ano passado refilou, e nós tínhamos de chegar às expetativas dos munícipes”, justificou a autarca.

Por outro lado, Anabela Tabaçó frisou que o reforço do investimento na iluminação e animação de Natal tem por finalidade promover o comércio de rua, a restauração e a hotelaria, já que ambos, sustentou, contribuirão para levar mais figueirenses e visitantes a fazer compras nos estabelecimentos locais.

O investimento, este ano, não se limita à quantidade de luminárias, já que também reforçou a diversidade dos adereços luminosos relacionados com a época natalícia, como, por exemplo, um Pai Natal gigante instalado no jardim municipal.

Nas restantes freguesias do concelho, a iluminação de Natal está a cargo das respetivas juntas, com o apoio do município