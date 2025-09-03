diario as beiras
Condeixa-a-NovaRegião Centro

Festival Musas regressa a Condeixa-a-Nova com diversas atividades

03 de setembro às 14 h10
DR

O Festival das Artes de Conímbriga (Musas) regressa a Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, a partir de sábado, promovendo a união da música ao património, através de uma programação com concertos, encontros literários, visitas orientadas e conferências.

O evento vai decorrer “em espaços emblemáticos do concelho, como o Museu Nacional de Conímbriga e o Museu PO.RO.S.”, a partir de sábado e até ao dia 20, anunciou hoje a Câmara de Condeixa-a-Nova, que promove o evento em conjunto com a Orquestra Clássica do Centro.

Entre os destaques da sexta edição do festival, que promete atrair públicos de todas as idades, está o concerto de abertura, com a Orquestra Clássica do Centro, sob direção do maestro Pietro Mazzetti, a participação da soprano Katerina Kasvu, num espetáculo comentado por Paulo Guerra, no Museu Nacional de Conimbriga.

Numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, o município esclareceu que o programa conta com uma homenagem ao guitarrista português Carlos Paredes, no ano em que se completa 100 anos do seu nascimento, no dia 12, no Museu PO.RO.S.

O mesmo espaço acolhe, no dia 14, um espetáculo em homenagem a Linhares Furtado, responsável pelo primeiro transplante em Portugal, a 20 de julho de 1969, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Já no dia 17, no Museu Nacional de Conímbriga, será apresentada a “Misatango”, do compositor argentino Martín Palmeri, com João Gentil, Lara Martins, o Coro Coimbra Vocal e Ensemble de Cordas da Orquestra Clássica do Centro.

O concerto de encerramento “Beats Sinfónicos”, no Museu PO.RO.S, será assegurado pela Orquestra Clássica do Centro, sob direção do maestro Cláudio Ferreira.

A visita orientada “À Descoberta do Vale Norte de Conímbriga” e a conferência “Os Direitos Humanos da Antiguidade Clássica à Pós-Modernidade: Relâmpagos, Trovões e Lampejos”, pelo professor Eduardo Figueiredo, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, são outras das atividades previstas.

Autoria de:

Agência Lusa

